Ереван, , 10:58 — REGNUM Переговорный процесс по Нагорному Карабаху зашёл в тупик ещё до начала боевых действий осенью 2020 года. Об этом заявил накануне в Литве премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает 4 октября его пресс-служба.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Процесс дошёл до того, что армянская сторона должна была сдать семь районов [вокруг Нагорного Карабаха], а Карабах не должен был иметь статуса в любом виде, в том числе и промежуточного», — сказал Пашинян в Вильнюсе на встрече с армянской общиной.

По его словам, архитектура урегулирования карабахского вопроса была завершена в 1998—1999 годах. Карабах по инициативе Армении исключили из переговорного процесса, а значит лишили и единственного статуса, признанного в мире.

Он заявил также, что своё время по Карабаху был проведён «фейковый» переговорный процесс.

Предвестником войны 2020 года, по его словам, стали события, которые произошли четырьмя годами ранее. В начале 2016 года сопредседатели Минской группы потребовали от Армении, чтобы она не требовала для Нагорного Карабаха промежуточный статус. После отказа армянской стороны в апреле того же года начались боевые действия. Предотвратить их можно было только сдачей прилегающих районов.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября 2020 года. Они прекратились в ноябре, когда президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Пашинян подписали соответствующее трёхстороннее заявление.

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