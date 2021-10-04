Тандынский район, Тыва, 4 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Туве специалисты Центра защиты леса республики впервые в регионе провели компенсационное лесовосстановление в Балгазынском лесничестве на площади 31 гектар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр защиты леса Республики Тува В Туве посадили 124 тыс. саженцев

«Компенсационное лесовосстановление — это совершенно новый вид работ для специалистов ЦЗЛ Республики Тыва, подобные работы на территории республики филиалом проводятся впервые», — отметили в центре.

Всего было посажено 124 тыс. саженцев сосны. Как отмечается, в ходе посадки были использованыкорневые добавки для саженцев, которые обволакивают корни, защищая и подпитывая их минералами. Всё это должно способствовать приживаемости молодых деревьев.