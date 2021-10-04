Челябинск, 4 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Челябинске к утру 4 октября часть домов оставалась без отопления. Об этом на совещании в мэрии сообщил вице-мэр Александр Астахов.

Pixabay.com Без отопления

Это касается Ленинского и Металлургического районов. Причиной отключений стали аварийные ситуации. В ближайшее время отопление включат.

Также чиновник обратил внимание на ситуацию в посёлке Шагол, где ранее без отопления осталась часть домов. По его словам, тепло там уже подключают.