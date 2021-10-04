Баку, , 10:33 — REGNUM Заявления главы МИД Иране о том, что на азербайджано-иранской границе присутствуют третьи силы, в Баку считают необоснованными. Об этом 4 октября заявила руководитель пресс-службы МИД республики Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не принимаем утверждений о присутствии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы и провокационных попытках этих сил, потому что эти мысли не имеют под собой никаких оснований», — приводит ее слова пресс-служба азербайджанского МИД.

Также Абдуллаева добавила, что в целом, по ее мнению, существование на азербайджанской территории каких-либо сил, включая террористических элементов, могущих представлять угрозу властям республики или соседним странам, «не могут быть предметом обсуждений».

Отметим, ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не потерпит присутствия третьих сил и их провокационных действий около границы своей страны.