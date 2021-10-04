Переволоцкий район, Оренбургская область, 4 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Переволоцком районе Оренбургской области местная жительница подозревается в двойном поджоге соседской недвижимости. Возбуждено уголовное дело, а мера пресечения в отношении женщины ужесточена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

955169 Поджог

По данным полиции, вечером 17 сентября оренбурженка пыталась уничтожить надворные постройки своих соседей. С нее взяли подписку о невыезде. Однако 20 сентября женщина попыталась поджечь дом других соседей.

Ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде отменили. Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении женщины под стражу