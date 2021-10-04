Токио, 4 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Компания Mazda планирует представить в Японии обновленный кроссовер CX-5, который будет отличаться от глобальной версии модели. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mazda Обновлённый кроссовер Mazda CX-5

Представители Mazda выпустили тизер с новинкой. Дебют нового CX-5 пройдет 30 октября. Ожидается, что кроссовер появится на авторынке будущей зимой.

Японская версия рестайлингового Mazda CX-5 будет отличаться передней частью и переработанной оптикой, другим бампером и радиаторной решеткой.

Также по сравнению с глобальной моделью руль Mazda CX-5 для японского рынка будет расположен с правой стороны.

Напомним, подразделение компании Mazda совместно с Isuzu подготовило для рынка Австралии дизельную модификацию среднеразмерного пикапа BT-50.

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