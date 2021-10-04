* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 10:30 — REGNUM Россия не исключает, что санкции Совета Безопасности ООН против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут пересмотрены, но сейчас спешить с этим не стоит. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

МИД России Homayun.org

«В перспективе не исключаем пересмотра санкционного режима в отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако на данном этапе полагаем целесообразным не спешить с эти», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Россия при выработке своей позиции по данному вопросу будет исходить из практической политики новых властей республики и «воплощения в жизнь их обещаний по формированию инклюзивной структуры власти, отражающей интересы основных этнополитических сил страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кабулов заявил, что у Соединенных Штатов есть возможность сгладить пагубные последствия двадцатилетнего присутствия американских войск на территории Афганистана.

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