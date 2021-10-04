В МИД РФ не исключили пересмотра санкций СБ ООН против талибов*
Москва, 4 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Россия не исключает, что санкции Совета Безопасности ООН против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут пересмотрены, но сейчас спешить с этим не стоит. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
По его словам, Россия при выработке своей позиции по данному вопросу будет исходить из практической политики новых властей республики и «воплощения в жизнь их обещаний по формированию инклюзивной структуры власти, отражающей интересы основных этнополитических сил страны».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кабулов заявил, что у Соединенных Штатов есть возможность сгладить пагубные последствия двадцатилетнего присутствия американских войск на территории Афганистана.
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