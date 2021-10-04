Подгорица, 4 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Европейский союз планирует предоставить еще 600 млн евро в качестве финансирования в соответствии со своим экономическим и инвестиционным планом для Западных Балкан до конца 2021 года, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

«В этом году по плану уже выделено 500 миллионов евро, и я рада сообщить, что, поскольку проект продвигается так хорошо, мы можем выделить еще 600 миллионов евро на этот год», — сказала фон дер Ляйен.

«Всего было доступно 9 миллиардов евро для финансирования, но еще 20 миллиардов евро можно было бы использовать в качестве инвестиций», — сказала глава исполнительной власти ЕС.