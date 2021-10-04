Вологда, 4 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил провести проверку системы среднего профессионального образования после избиения студента в Соколе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коридор общежития

«Возмутительный и шокирующий случай произошёл в Сокольском лесопромышленном политехническом техникуме. Несколько студентов по очереди откровенно били первокурсника и снимали своё «геройство» на камеру. Считаю, что такое вопиюще агрессивное поведение должно быть наказано самым жестким образом […] Поручаю департаменту образования области дополнительно провести проверку всей системы СПО на предмет организации внеклассного воспитания студентов и контроля за их поведением», — написал губернатор «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, по факту избиения студента лесотехнического техникума возбуждено уголовное дело.