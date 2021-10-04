В ГУМе открылся пункт вакцинации
Москва, 4 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в ГУМе, сообщила 4 октября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Mil.ru
Вакцинация
Ранее в магазине уже действовал прививочный пункт. Сейчас для его работы выделили просторные помещения и увеличили пропускную способность — получить вакцину смогут до 5 тыс. человек в день.
При этом пункт вакцинации, работавший в здании Гостиного Двора, закрывается — в этих помещениях вновь будут проходить выставки, презентации и другие события.