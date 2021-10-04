Москва, 4 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В первый день недели, 4 октября, рубль несколько слабеет, снова приближаясь к отметке 73 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Российская валюта реагирует на отход нефтяных котировок ниже $79 за баррель нефти марки Brent. Дело в том, что Reuters 1 октября сообщило о планах стран ОПЕК+ увеличить добычу «чёрного золота» выше ранее оговорённых размеров.

Слишком резкий взлёт цен уже выступает негативом, чреват последующим обвалом, и экспортёры могут действительно принять такое решение.

Оно может состояться уже сегодня, 4 октября. Заседание ОПЕК станет основным событием сегодняшнего дня.

Определённое давление на российскую валюту 4 октября оказывает рост курса доллара в мире и снижение фондовых индексов в Европе на 0,2−0,6%.

Это естественная техническая корректировочная реакция на значимые движения котировок в конце прошлой недели.

С другой стороны, высокая доходность российских гособлигаций, привлекающая инвесторов-нерезидентов, поддерживает рубль.

В течение дня наиболее вероятный диапазон движения котировок: 72,30−73,20 руб./доллар», — считает эксперт.

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