Новосибирск, 4 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области уже полностью сформирован кадровый состав переписчиков. Их общая численность — около 7 тысяч человек. Об этом сообщило региональное правительство.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Первая всеобщая перепись населения Российской империи

«Всероссийская перепись позволит узнать не только численность проживающих на территории региона граждан, но и выяснить их социально-демографические и многие другие характеристики», — подчеркнули в областной администрации.

Напомним, основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Основное новшество проведения переписи населения в 2021 году — возможность участия в переписи через портал Госуслуг.