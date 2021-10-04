Джакарта, , 10:26 — REGNUM Заместитель спикера палаты представителей в Индонезии Лодевийк Паулус объяснил срочность рабочего визита представителей законодательного органа в две латиноамериканские страны, Эквадор и Бразилию, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Визит связан с доработкой законопроекта о борьбе с сексуальным насилием.

По словам Лодевийка Паулуса, Бразилия и Эквадор — это страны, где действует закон о борьбе с насилием в отношении женщин.

Визит в Эквадор и Бразилию планируется осуществить до 22 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипотребовал, чтобы вакцинация против коронавируса в провинции Западное Папуа продолжалась.

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