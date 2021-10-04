Делегация палаты представителей Индонезии посетит Эквадор и Бразилию
Джакарта, 4 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Заместитель спикера палаты представителей в Индонезии Лодевийк Паулус объяснил срочность рабочего визита представителей законодательного органа в две латиноамериканские страны, Эквадор и Бразилию, сообщает CNN Indonesia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Индонезия
Визит связан с доработкой законопроекта о борьбе с сексуальным насилием.
По словам Лодевийка Паулуса, Бразилия и Эквадор — это страны, где действует закон о борьбе с насилием в отношении женщин.
Визит в Эквадор и Бразилию планируется осуществить до 22 ноября 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипотребовал, чтобы вакцинация против коронавируса в провинции Западное Папуа продолжалась.