Джакарта, 4 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Заместитель спикера палаты представителей в Индонезии Лодевийк Паулус объяснил срочность рабочего визита представителей законодательного органа в две латиноамериканские страны, Эквадор и Бразилию, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Визит связан с доработкой законопроекта о борьбе с сексуальным насилием.

По словам Лодевийка Паулуса, Бразилия и Эквадор — это страны, где действует закон о борьбе с насилием в отношении женщин.

Визит в Эквадор и Бразилию планируется осуществить до 22 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипотребовал, чтобы вакцинация против коронавируса в провинции Западное Папуа продолжалась.