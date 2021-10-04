Сеул, 4 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

В письме южнокорейский лидер призвал японского лидера вместе работать над развитием отношений между Сеулом и Токио, ориентированных на будущее.

«Наше правительство готово сотрудничать с новым правительством Японии под руководством Фумио Кисиды», — отметила представительница администрации президента Южной Кореи.

Известно, что глава Южной Кореи также направил телеграмму экс-премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга. В письме он высоко оценил работу японского политического деятеля на посту премьер-министра, а также призвал его приложить усилия для улучшения двусторонних отношений после ухода в отставку.