Орск, Оренбургская область, 4 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области автоинспекторы сообщили подробности задержания мужчины, который подозревается в убийстве трех девушек на территории Гая. Полиция опубликовала видеозапись беседы с сотрудниками патрульно-постовой службы.

Chris Угон автомобиля

Полицейский-водитель второй роты ОБ ППСП старший сержант полиции Иван Лисин и командир взвода второй роты ОБ ППСП лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов рассказали, как в Орске начали преследование автомобиля, в отношении которого поступил сигнал об угоне. Угонщик впоследствии бросил машину и скрылся в районе детского сада.

На территории дошкольного образовательного учреждения автоинспектор увидел идущего навстречу мужчину, который пояснил, что работает сторожем. Автоинспектор вспомнил распространённую ориентировку, мужчина оказался поход на вероятного убийцу девушек в Гае. В это время угонщик начал убегать. На помощь инспектору ДПС пришли другие полицейские. Подозреваемого в тяжком преступлений задержали при попытке перепрыгнуть через забор. Беглец оказал сопротивление. По словам правоохранителей, им пришлось применить физическую силу и спецсредства. Мужчину доставили в отдел полиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 30 сентября в городе Гае Оренбургской области в квартире многоэтажки обнаружены тела двух девушек с колото-резанными ранами, тело еще одной девушки с аналогичными травмами было обнаружено во дворе дома. После преступления квартиру пытались поджечь. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело. Погибшие девушки были родом из Башкирии, в Гай приехали учиться в медколледже.