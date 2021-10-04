Москва, 4 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант в отставке, один из создателей космического корабля «Прогресс» Алексей Шумилин скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщает 4 октября пресс-служба Роскосмоса.

NASA Космический корабль «Прогресс»

В госкорпорации выразили соболезнования родным, близким и коллегам Шумилина в связи с его кончиной. Причина смерти в сообщении не указана.

На военной службе Шумилин состоял с 1953 по 1997 год, затем работал в РКК «Энергия». Так, в 2007—2015 годах он был главным специалистом ракетно-космической корпорации.

«Принимал участие более чем в 500 запусках первых спутников, кораблей-спутников, исследовательских космических аппаратов, пилотируемых космических аппаратов, в т.ч. более чем в 100 как руководитель боевого расчета», — отметили в Роскосмосе.

Шумилин, добавили в госкорпорации, внёс большой вклад в создание автоматического грузового корабля «Прогресс», в осуществление космических программ ЭПАС, «Интеркосмос», «Морской старт».

Напомним, грузовой корабль «Прогресс» в СССР начали разрабатывать в 1973 году, а впервые вывели на орбиту в 1978 году. Позднее создавались новые серии этого корабля. В настоящее время в России для доставки космических грузов используются корабли «Прогресс-МС».

Читайте также: Умер один из создателей атомного подводного флота СССР Радий Шмаков