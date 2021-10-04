Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене 4 октября произошло второе ЧП за утро, из-за чего на время останавливалась работа городской подземки. На этот раз из-за происшествия на эскалаторе около 10 часов утра прерывалась нормальная работа станции «Ломоносовская» на третьей (зелёной) линии. Закрывался эскалатор на спуск. Об этом 4 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе метрополитена.

Vk.com/spb_today Мужчине стало плохо на эскалаторе в метро Петербурга (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

«На эскалаторе упал пассажир. Перекрывали линейку универсальных турникетов на три минуты», — уточнили в пресс-службе городской подземки.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в настоящий момент «Ломоносовская» работает в штатном режиме. Пострадавшему мужчине оказывают медицинскую помощь.

Ранее, напомним, около 09:00 мск почти на 15 минут на вход закрывался вестибюль станции метро «Черная речка» на синей ветке. В эскалатор на спуск попал посторонний предмет.