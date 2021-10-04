Екатеринбург, 4 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Свердловской области жителя Асбеста будут судить за убийство 11-летней девочки и совершение в отношении неё насильственных действий. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Преступление было совершено 12 ноября 2020 года. По версии следствия, обвиняемый встретил девочку 2009 года рождения, ранее ему незнакомую. Под предлогом приобретения у неё газеты он привёл её к себе в квартиру, там совершил насильственные действия в отношении ребёнка и затем задушил.

Уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.