Якутск, , 10:28 — REGNUM Якутии мешает развиваться бедность населения, плохие дороги и высокие цены на электричество. Об этом заявил в интервью СахаПарламент.ру избранный в Госдуму республики представитель КПРФ Пётр Аммосов.

Рост тарифов ЖКХ Torange.biz

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По его словам, доходы жителей республики на самом деле далеки от указываемой службой статистики средней зарплаты в 82 тыс. рублей: в сёлах люди живут бедно.

«Проблем много, они взаимоувязаны, неудовлетворительная дорожная сеть. Не говоря уж о реке Лене, на реках незначительное количество мостовых переходов, а где-то их и вовсе нет. Сюда же можно отнести ситуацию с губительными для республики тарифами. Я обычно сравниваю Якутию с Иркутской областью, в своё время, если вспомнить историю, Якутия входила в состав Иркутской губернии. Так вот они платят 1 рубль 18 копеек за кВт/ч. Мы платим 7 рублей 14 копеек», — отметил депутат, подчеркнув, что такие условия препятствуют конкурентоспособности.

По словам Петра Аммосова, внутренний валовой региональный продукт Якутии в 2020 году составлял 1,2 триллиона рублей.

«Это добытые у нас нефть, газ, серебро, золото, уголь, алмазы. Мы хвалимся, что они наши… Так пусть они работают во благо всех. Но этого же не происходит. Народ ведь всё это видит», — сказал Пётр Аммосов.

Как сообщало ИА REGNUM, от Якутии в Государственную думу РФ VIII созыва прошли депутаты от четырёх партий. «Единую Россию» в федеральном парламенте продолжит представлять Галина Данчикова, «Справедливую Россию — за правду» — Федот Тумусов. Впервые избраны в Госдуму экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева («Новые люди») и депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов (КПРФ).