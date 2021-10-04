Якутск, 4 октября 2021, 10:28 — REGNUM Якутии мешает развиваться бедность населения, плохие дороги и высокие цены на электричество. Об этом заявил в интервью СахаПарламент.ру избранный в Госдуму республики представитель КПРФ Пётр Аммосов.
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По его словам, доходы жителей республики на самом деле далеки от указываемой службой статистики средней зарплаты в 82 тыс. рублей: в сёлах люди живут бедно.
По словам Петра Аммосова, внутренний валовой региональный продукт Якутии в 2020 году составлял 1,2 триллиона рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, от Якутии в Государственную думу РФ VIII созыва прошли депутаты от четырёх партий. «Единую Россию» в федеральном парламенте продолжит представлять Галина Данчикова, «Справедливую Россию — за правду» — Федот Тумусов. Впервые избраны в Госдуму экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева («Новые люди») и депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов (КПРФ).