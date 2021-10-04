Рим, 4 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Компания Lamborghini представила реплику (действующую копию) Countach LP 500 1971 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Lamborghini Lamborghini Countach LP500

Выпуском реплик теперь занимается новое подразделение Polo Storico Lamborghini. Оно выпустило прототип суперкара Countach LP 500 Reconstruction. Специалисты подразделения потратили на работу свыше 25 тыс. часов или почти три года.

Работа над репликой Countach началась четыре года назад. Заказчиком проекта выступает крупный коллекционер, имя которого не сообщается.

Прототип суперкара LP 500, окрашенный в ярко-желтый оттенок, был представлен в 1971 году на автомобильной выставке в Женеве. Создана модель была известным итальянским автомобильным дизайнером Марчелло Гандини. Прототип был разбит во время тестовых испытаний.

Специалисты подразделения Lamborghini нашли ряд деталей для спорткара на складах, но остальные элементы были созданы заново.

Реплика получила двенадцатицилиндровый двигатель, но никаких подробностей об этом агрегате не сообщается.

Ранее были обнародованы фотографии редкого Lamborghini Centenario LP 770 Roadster Limited Edition, который будет продан в Германии.

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