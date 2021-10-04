Подгорица, 4 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Министр финансов и социального обеспечения Милойко Спаич представил план развития экономики для Черногории, который, среди прочего, предусматривает минимальную заработную плату в размере 450 евро, что означает увеличение всех зарплат в стране примерно на 17 процентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Министр считает, что с помощью этих двух мер средняя чистая зарплата в Черногории к концу следующего года вырастет до 700 евро. В следующем году, по его словам, отчисления на медицинское страхование с заработной платы будут отменены.

Согласно последним имеющимся данным всех шести государственных статистических институтов бывшей Югославии, в июле самая высокая средняя чистая заработная плата была зафиксирована в Словении, почти 1250 евро, 940 евро (7046 кун) в Хорватии или 550 евро в сербских странах (64 731 динар). В Северной Македонии размер чистой средней зарплаты составляет 460 евро.

По данным Monstat, средняя зарплата в Черногории без налогов и взносов в августе составила 532 евро, что на 0,4 процента больше, чем в июле. Ниже Черногории по чистой средней заработной плате, за исключением Македонии, находится БиГ с немногим более 513 евро.