Тольятти, Самарская область, 4 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Инфекционное отделение Тольяттинской городской больницы в Шлюзовом микрорайоне перепрофилирует под ковид-госпиталь. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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Сообщается, что заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти. В связи с этим сотрудники областного министерства здравоохранения вынуждены принимать дополнительные меры, направленные на увеличение мест в медицинских учреждениях области для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Отмечается, что в отделении больницы в Шлюзовом микрорайоне, в котором принимают пациентов с обычными инфекционными заболеваниями, сейчас не много пациентов (занято не более трети коечного фонда). Поэтому таких больных будут доставлять в Жигулевскую центральную городскую больницу.

«А на базе отделения на ул. Зеленой, 15 с 1 октября будет развернут ковид-госпиталь N3 на 80 коек — собственно, как это уже и было во вторую волну эпидемии, в 2020 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в отделении будет сохранена паллиативная помощь для пациентов с ВИЧ-инфекцией: на эти цели будет оставлено десять коек с изолированным отдельным входом.

«Однако пока ситуация лишь ухудшается. Поэтому не исключено, что принятыми мерами не обойтись — при отсутствии мест придется закрывать на ковид-госпитали другие подразделения Тольяттинской городской больницы №5 и медучреждений города», — сообщает пресс-служба.

Согласно данным на 3 октября в Самарской области за сутки выявили 620 носителей коронавируса.