Главу Узбекистана поблагодарили за возрождение Ташкентского кинофестиваля
Ташкент, 4 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Участники XIII Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» направили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву благодарственное послание, передает корреспондент ИА REGNUM.
Текст послания одобрен единогласно на Форуме делегаций кинофестиваля и зачитан на церемонии закрытия форума, которая прошла 3 октября в Ташкенте.
«Представители и любители мирового кино с теплотой вспоминают крупнейший в истории фестиваль искусства под названием Ташкентский кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки», — говорится в послании.
В документе подчеркивается, что за свою историю Ташкентский кинофестиваль стал площадкой для диалога кинематографистов из разных стран, открытия множества жемчужин кино и кинозвезд.
«Благодаря этому кинофестивалю Ташкент стал символом дружбы и сотрудничества разных народов, континентов и культур. Однако, к сожалению, после 1997 года эта добрая традиция остановилась», — пишут участники, среди которых такие звезды мирового кино, как Люк Бессон, Жерар Депардье, Никита Михалков и многие другие.
В документе подчеркивается, что «возрожденный по вашей инициативе 13-й международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» после почти четверти века перерыва, собрал кинематографистов из почти пятидесяти стран мира».
»Позвольте выразить вам сердечную признательность за возрождение легендарного Ташкентского международного кинофестиваля», — подчеркивается в послании.
Участники отметили, что «этот грандиозный кинофестиваль вобрал в себя все традиции Ташкентского международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки и был проведен на высоком уровне на основе международных требований и стандартов».