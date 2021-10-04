Ташкент, 4 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Участники XIII Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» направили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву благодарственное послание, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Текст послания одобрен единогласно на Форуме делегаций кинофестиваля и зачитан на церемонии закрытия форума, которая прошла 3 октября в Ташкенте.

«Представители и любители мирового кино с теплотой вспоминают крупнейший в истории фестиваль искусства под названием Ташкентский кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки», — говорится в послании.

В документе подчеркивается, что за свою историю Ташкентский кинофестиваль стал площадкой для диалога кинематографистов из разных стран, открытия множества жемчужин кино и кинозвезд.

«Благодаря этому кинофестивалю Ташкент стал символом дружбы и сотрудничества разных народов, континентов и культур. Однако, к сожалению, после 1997 года эта добрая традиция остановилась», — пишут участники, среди которых такие звезды мирового кино, как Люк Бессон, Жерар Депардье, Никита Михалков и многие другие.

В документе подчеркивается, что «возрожденный по вашей инициативе 13-й международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» после почти четверти века перерыва, собрал кинематографистов из почти пятидесяти стран мира».

»Позвольте выразить вам сердечную признательность за возрождение легендарного Ташкентского международного кинофестиваля», — подчеркивается в послании.

Участники отметили, что «этот грандиозный кинофестиваль вобрал в себя все традиции Ташкентского международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки и был проведен на высоком уровне на основе международных требований и стандартов».