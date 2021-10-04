Токио, , 10:17 — REGNUM Состав нового правительства Японии, после того как предыдущее во главе с бывшим премьер-министром Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку, объявил 4 октября новый генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, который сменил на этом посту Кацунобу Като.

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Свои должности в правительстве нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды сохранили глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а экс-глава министерства образования, культуры, спорта, науки и технологи Коити Хагиуда стал министром экономики, торговли и промышленности страны, также он будет курировать развитие экономических отношений с Россией.

Кроме того, новым главой минфина страны стал экс-министр Сюнъити Судзуки, который отвечал за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, также в новом правительстве появился министр по проблемам экономической безопасности, которым стал Такаюки Кобаяси.

Помимо того, в новом правительстве будет три женщины: Сэйко Нода стала министром по проблемам низкой рождаемости и министром по проблемам регионов, Карэн Макисима стала главой недавно созданного министерства по цифровизации и Норико Хориути станет курировать вакцинацию от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новым, сотым премьер-министром Японии, был избран лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида.