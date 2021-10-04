Ярославль, , 10:17 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков отмечает трёхлетие своего прихода в Ярославль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков (слева) в «Яргорэлектротрансе» City-yaroslavl.ru

3 октября 2018 года предыдущий мэр Владимир Слепцов ушёл в отставку. Перед уходом Слепцов назначил Владимира Волкова заместителем мэра по градостроительству, что и сделало его исполняющим обязанности мэра с 4 октября. До этого Волков руководил Переславль-Залесским, а ранее — поселением Красково в Люберецком районе Московской области.

Владимир Волков стал первым мэром, который ранее не жил и не работал в Ярославле. Его назначение связывали с тем, что он является членом команды губернатора Дмитрия Миронова. Между тем, когда Волкова на посту мэра официально утверждал муниципалитет в декабре 2018 года, губернатор не пришёл на заседание. Хотя предшественника Волкова — Владимира Слепцова — Дмитрий Миронов представлял лично.

На сегодняшний день Владимир Волков является «долгожителем» среди глав Ярославля последнего десятилетия. После ухода Виктора Волончунаса в 2012 году сменилось пять руководителей города (Яков Якушев, Евгений Урлашов, Александр Нечаев, Алексей Малютин, Владимир Слепцов, Владимир Волков). Никто из них, кроме Волкова, не дотянул до трёхлетнего юбилея.

Интересно, что за три года работы Владимир Волков так и не купил в городе квартиру и не перевёз сюда семью. Об этом он сам говорил, отвечая на вопросы журналистов. При этом в городе появилось немало руководителей из Подмосковья, которые заменили местных. Речь идёт как о муниципальных должностях, так и о принадлежащих городу предприятиях. Впрочем, аналогичную политику начал проводить ещё Владимир Слепцов.

Некоторые члены «подмосковной команды» стали обвиняемыми по коррупционным уголовным делам. За взятки был арестован заместитель мэра по градостроительству Ринат Бадаев. В местах лишения свободы находится и бывший советник мэра, на момент задержания — директор «АО» Вознесенский Сергей Бакшин.

Что касается качества работы мэра, то единой оценки тут нет. Губернатор Дмитрий Миронов ранее заявлял, что мэр работает на «твёрдую четвёрку». Жители Ярославля в социальных сетях гораздо более критичны. Наиболее жёсткие слова за минувшие три года в адрес Владимира Волкова звучали в связи с неудовлетворительной уборкой города (особенно зимой) и во время транспортной реформы, которая продолжается до сих пор. Немало критики досталось мэру и в связи с ликвидацией троллейбусного депо в центре города, на месте которого компания из Подмосковья строит сейчас жилые дома. Сам мэр все возникающие проблемы, как правило, списывал на работу своих предшественников.

Наиболее заметным политическим конфликтом стало противостояние Владимира Волкова с депутатом муниципалитета справедливороссом Анатолием Кашириным. Каширин заявил, что у Волкова может быть конфликт интересов, связанный с приходом бизнеса из Подмосковья в Ярославль. О возможности такого конфликта написала и прокуратура города в письме в муниципалитет. Однако комиссия муниципалитета этого конфликта не нашла. Она посчитала, что мэр нарушил закон лишь в части обязательства уведомления о возможном конфликте. Волков направил в суд иск к Каширину о защите чести и достоинства, но проиграл суд.

Недовольство мэром выражали и коммунисты, собиравшие подписи за его отставку вместе с движением «Свободный Ярославль». Подписи были направлены губернатору, но безрезультатно.

О каких-либо достижениях, связанных непосредственно с Владимиром Волковым, говорить сложно. Новые объекты в городе появлялись по национальным проектам, как правило, за счёт федерального и регионального финансирования. В этой работе, конечно же, принимал участие и мэр. В заслугу ему можно поставить то, что все значимые объекты во время его руководства были достроены.

«Собственные» проекты Владимира Волкова по благоустройству Ярославля появились лишь на третий год его работы. Это реконструкция сквера у Ротонды, Комсомольской улицы и участка Которосльной набережной у музея-заповедника. Впрочем, эти работы пока официально не приняты.

Сам Владимир Волков главным своим достижением не раз называл отказ от наращивания муниципального долга.

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