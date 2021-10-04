* запрещённая в России организация

Красногорск, 4 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Московской области сотрудники ФСБ задержали восьмерых участников террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Андрей Стенин Сотрудники ФСБ

Среди задержанных оказались и двое главарей ячейки. Предполагается, что члены террористической организации распространяли среди жителей Подмосковья идеи «всемирного халифата», призывая разрушать институты светского общества и осуществить свержение власти насильственным путём.

Сотрудники ФСБ обнаружили дома у участников ячейки запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и носители информации.