Москва, 4 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Решение об аресте основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, подозреваемого в государственной измене, обжаловано защитниками. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Адвокат Сачкова подал апелляционную жалобу. В Мосгорсуде позднее назначат судебное заседание по её рассмотрению.

«Поступила апелляционная жалоба от его адвоката», — сообщили ТАСС в районном суде.

Источник в силовых структурах ранее сообщил, что Сачкову инкриминируют госизмену, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, и сотрудничество с иностранной разведкой. Материалы дела Сачкова защищены грифом «секретно».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября основателя Group-IB Илью Сачкова задержали, а позднее арестовали до 27 ноября. В московском офисе компании прошли обыски.

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