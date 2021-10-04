Москва, 4 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. У Соединенных Штатов есть возможность сгладить пагубные последствия двадцатилетнего присутствия американских войск на территории Афганистана, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Кабул

«Полагаем, у США и их союзников есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов по гуманитарному содействию стране и ее постконфликтному восстановлению», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Вашингтону необходимо взять ответственность за свои действия и предоставить гуманитарную помощь афганским гражданам.

Масштабы военных преступлений США и западной коалиции в Афганистане еще только предстоит осознать, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Соединенные Штаты оставили в Афганистане оружие на общую сумму около $85 млрд и это количество вооружений ужасает.

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