Вологда, 4 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту избиения 16-летнего студента толпой подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия Подростки без моральных принципов

В настоящее время потерпевший находится у своих родственников, все лица, которые фигурируют на видео, установлены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, накануне на Сети появилось видео, на котором подросткив комнате общежития лесотехнического техникума избивают студента.