Пенза, , 10:19 — REGNUM Новые кадровые изменения произошли в правительстве Пензенской области после вступления в должность избранного губернатора Олега Мельниченко. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

«Реформа системы управления вступает в заключительную фазу. Сегодня утром подписано постановление о регистрации вновь созданных органов исполнительной власти Пензенской области. Вместо 25 у нас формируется 19 укрупненных органов исполнительной власти», — заявил Мельниченко.

Врио председателя правительства Пензенской области остается Николай Симонов, который будет курировать областные минфин и госимущества, а также департамент по регулированию тарифов и энергосбережению.

На посту вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области утвержден Сергей Федотов. Он будет отвечать за деятельность регионального правительства при правительстве РФ, регионального министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, а также департамента по делам архивов.

Виктор Кувайцев в должности первого зампредседателя правительства области будет курировать минлесхоз, минстрой, министерство ЖКХ и гражданской защиты.

Первый зампредседателя областного правительства Олег Ягов курирует минобразования и физкультуры и спорта, сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На зампредседателя правительства Пензенской области Алексея Костина возложена ответственность за работу регионального минцифрового развития, транспорта и связи, а также реализация инвестпроекта, связанного с модернизацией общественного транспорта пензенской городской агломерации.

Лариса Рябихина в должности зампредседателя правительства области будет курировать минкультуры и туризма, департамент по охране памятников истории и культуры.

Отвечать за работу областных минэкономразвития и промышленности и минсельхоза будет врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

За врио зампредседателя правительства — министра здравоохранения Пензенской области Вячеславом Космачевым остается деятельность минздрава и минтруда, соцзащиты и демографии.

В подчинение непосредственно губернатору Олегу Мельниченко переходит министерство внутренней и информационной политики.

ИА REGNUM напоминает, в правительстве Пензенской области с 1 октября пост врио заместителя министра физической культуры и спорта покинул в связи с утратой доверия Сергей Никишин.

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