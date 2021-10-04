Тосно, Ленинградская область, 4 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Тосненском районе Ленинградской области завершены сварочные работы на Большом Невском водоводе, где из-за прорыва более чем на два дня жители одного города и двух поселков остались без холодной воды. Об устранении аварии 4 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Ленобласти Работы на трубопроводе

Авария на Большом Невском водоводе произошла утром 2 октября в районе деревне Феклистово. Произошел прорыв на трубопроводе диаметром 1000 мм, из-за чего город Никольское и два поселка — Ульяновка и Красный Бор — были отключены от водоснабжения. На время устранения аварии жителям населенных пунктов подвозили питьевую воду.

К утру 4 октября работоспособность Большого Невского водовода была полностью восстановлена, в настоящее время идет наполнение сетей.

«В резервуары чистой воды в Никольском питьевая вода начнёт поступать в районе 11:30. Вода в краны жителей Никольского поступит вечером — около 19:30. После этого — в Ульяновку. Сейчас обеспечен подвоз питьевой воды. В Красный Бор подаётся с 06:00 утра из запаса», — уточнили в пресс-службе.

Также в обладминистрации отметили, что в конце 2021 года в Тосненском районе будут достроены новые резервуары чистой воды и водоводы, которые обеспечат запас воды для горожан даже на время устранения серьезных аварий.