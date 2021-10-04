Москва, 4 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 1 октября на общую сумму 14,9 млрд рублей. Об этом 4 октября сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Днём ранее, 30 сентября, объем валюты, купленной Центробанком РФ, составлял также 14,9 млрд рублей. Регулятор это делает для снижения волатильности финансовых рынков из-за значительных изменений на мировом рынке нефти.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года. За этот период общая сумма купленной валюты составила 1,6 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 8 июля на сумму 13,7 млрд рублей.

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