Москва, 4 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Правительство РФ направит 1,9 млрд рублей на субсидирование пригородных железнодорожных перевозок, сообщает 4 октября сайт правительства России.

Антон Привальский ИА Красная Весна Электрички

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Решение позволит сохранить наиболее востребованные направления электричек и доступные цены на билеты, обеспечит стабильную и безопасную работу железнодорожной отрасли», — рассказали в правительстве.

Ранее на эти цели уже выделялись средства — более 3 млрд рублей в 2020 году и около 6 млрд рублей весной 2021 года.