Волгоград, 4 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Тело 57-летнего мужчины обнаружено в ходе тушения пожара одной из квартир пятиэтажного дома на улице Глазкова в Волгограде. Его 78-летняя мать скончалась в машине скорой медицинской помощи по дороге в больницу, сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального Следственного комитета.

Http://76.mchs.gov.ru/ Пожар

По предварительным данным, ночью 3 октября первыми задымление почувствовали соседи, которые и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящей квартиры пожилую женщину и передали её медикам. В ходе тушения пожара в одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины. Спасённая женщина скончалась в машине скорой помощи.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Предположительно, смерть наступила от отравления продуктами горения. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём при курении. По факту гибели людей организована доследственная проверка.