Кемерово, 4 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Управление единого заказчика транспортных услуг Кемерова сообщило, что с 11 октября 2021 года закрываются все сезонные маршруты. Работа пассажирского транспорта будет организована по зимнему расписанию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт

Изменения коснутся всех маршрутов — информацию можно уточнить на сайте управления в разделе «Расписание» или по телефону справочно — информационной службы.

Также новое расписание движения должно появиться на всех городских остановках.