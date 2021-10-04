Ереван, , 10:04 — REGNUM Делегация Национального собрания (парламента) Армении во главе с его спикером Аленом Симоняном направилась в Россию с официальным визитом. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба армянского парламента.

Россия и Армения Mil.ru

«В рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными российскими чиновниками. Делегация во главе с Аленом Симоняном встретится с главой Государственной думы Вячеславом Володиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в ходе визита также намечен визит в Дипломатическую академию РФ, где пройдут дискуссии с преподавательским составом и студентами и добавляется, что в последний день визита делегация парламента Армении проведет встречу с представителями армянской общины в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Азербайджан и Турция намерены провести совместные военные манёвры возле границы Армении в Нахичевани.