Москва, 4 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Десять регионов России лидируют по итогам восьми месяцев 2021 года по обработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в пресс-службе компании Российский экологический оператор (РЭО).

Prylarer Отходы

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Так, 100% отходов за отчётный период были направлены на обработку в Московской и Орловской областях, 99% — в Калужской области, 96,1% — в Калмыкии. Также в число лидеров по обработке ТКО вошли Костромская область (92,8%), Адыгея (88,3%), Ставропольский край (87,1%), Астраханская (83,3%), Рязанская (79,8%) и Саратовская (79,4%) области.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что до конца года компания планирует проинвестировать 13 проектов на 6,2 млрд рублей в 11 субъектах РФ. Он напомнил, что такую меру поддержки, как облигационный займ, правительство добрило РЭО в 2021 году. В рамках проектов будут построены и модернизированы в том числе объекты по обработке ТКО.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России в результате проводимой мусорной реформы все регионы начали работать по-новому. Так, появились региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, а обращение с ТКО стало коммунальной услугой. На начало 2020 года одной из основных проблем реформы стал невывоз мусора в ряде регионов.

Как заявил глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, полноценная переработка мусора в России появится не ранее 2030 года. По его словам, только к этому периоду реалистично создать хорошую систему переработки и утилизации мусора.