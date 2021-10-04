* запрещённая в России организация

Москва, 4 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Деятельность ячейки международной террористической организации пресечена в Московском регионе, задержаны восемь человек. Об этом сообщили 4 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Tengrinews.kz Задержание

Операцию в Москве и Московской области провели сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Речь идёт о приверженцах группировки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Задержаны два главаря и шесть ее активных участников», — сообщили в спецслужбе ТАСС.

Деятельность задержанных опиралась на доктрину создания так называемого всемирного халифата, была направлена на разрушение институтов светского общества и насильственное свержение власти. У участников ячейки изъяли пропагандистские исламистские материалы, средства связи, носители информации.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее приверженцев той же террористической группировки арестовали в Крыму.

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