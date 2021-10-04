На Сахалине, снимая невод, погиб мужчина
Южно-Сахалинск, 4 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. На Сахалине в селе Рыбновск погиб 46-летний мужчина. Известно, что он умер при демонтаже невода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в областном СУ СКР.
Объединенная пресс-служба Росрыболовства
Прибрежный промысел минтая, достали невод с рыбой
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Погибший являлся сотрудником одного из рыболовецких предприятий.
Следователи проводят проверку, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям ответственных за соблюдение техники безопасности лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле при ремонте участка водопровода слесаря завалило землёй при обвале стенки траншеи.