Южно-Сахалинск, 4 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. На Сахалине в селе Рыбновск погиб 46-летний мужчина. Известно, что он умер при демонтаже невода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в областном СУ СКР.

Объединенная пресс-служба Росрыболовства Прибрежный промысел минтая, достали невод с рыбой

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Погибший являлся сотрудником одного из рыболовецких предприятий.

Следователи проводят проверку, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям ответственных за соблюдение техники безопасности лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле при ремонте участка водопровода слесаря завалило землёй при обвале стенки траншеи.