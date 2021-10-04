Дзержинский район, Калужская область, 4 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Житель Калужской области после ареста личного автомобиля марки Hyundai рассчитался с долгами по алиментам, кредитам и штрафам ГИБДД почти на 500 тысяч рублей. Об этом 4 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Selfcreation.ru Долги

На исполнении в Дзержинском районном отделении судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области находилось 30 исполнительных производств о взыскании с гражданина алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка, кредитов на сумму 145 тысяч рублей и 24 штрафа за нарушения ПДД на сумму 13 тысяч рублей. На сентябрь 2021 года только задолженность мужчины по алиментам составляла около 300 тысяч рублей. В рамках принудительного исполнения неплательщика привлекали к административной ответственности, вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора на сумму более 30 тысяч рублей, ограничили в праве выезда за пределы страны, а также арестовали банковские счета, с которых удалось взыскать часть долга.

Одновременно приставы установили, что в собственности гражданина находится автомобиль марки Hyundai. На транспортное средство сначала наложили запрет на проведение регистрационных действий, а затем в ходе рейда был произведен его арест. Только после того, как машина уже была передана на торги, мужчина решил рассчитаться со всеми своими долгами. Он выплатил в общей сложности около 490 тысяч рублей.

«Права взыскателей были восстановлены, а исполнительные производства о взыскании кредитов и штрафов окончены фактическим исполнением. Дальнейшая выплата мужчиной алиментов будет находиться на контроле у судебных приставов», — отметил Артём Залогин .