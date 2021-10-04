Тольятти, Самарская область, 4 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Сбыт наркотиков в крупном размере пресекли в Самарской области. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

fatbwoy Наркотики

Сообщается, что в г. Тольятти стражи порядка получили информацию о том, что два местных жителя 1989 года рождения могут быть причастны к незаконному сбыту наркотических средств на территории города.

Полицейские совместно с бойцами спецподразделения «Гром» задержали ранее не судимых подозреваемых в гаражно-строительном помещении в Автозаводском районе города.

«В присутствии понятых при личном досмотре стражи правопорядка обнаружили и изъяли у задержанных 12 свёртков с порошкообразным веществом. При осмотре гаражного бокса сотрудники полиции обнаружили и изъяли 37 пакетиков с белым веществом внутри», — говорится в сообщении пресс-службы.

Изъятые пакеты были переданы на экспертизу, которая показала, что изъятое вещество общей массой более 700 грамм является наркотиком.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, фигуранты уголовного дела купили наркотики через интернет для дальнейшей продажи. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

В настоящее время стражи порядка устанавливают причастность фигурантов уголовного дела к подобным преступлениям и устанавливают каналы поступления наркотиков в регион.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в аэропорту Самары изъяли препарат, содержащий сильнодействующее вещество.