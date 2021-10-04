Москва, 4 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» реорганизуют два участка бывшей промышленной зоны «Курьяново», сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Промзона

Площадь двух участков промзоны «Курьяново» в Печатниках составляет почти 15 га. В реорганизацию этих территорий промзоны инвесторы вложат более 23,5 млрд рублей. Будет построено почти 280 тыс. кв. метров недвижимости — промышленные объекты, магазины, банки и т. д.

Благодаря этому проекту в промзоне «Курьяново» будет создано более 6,5 тыс. рабочих мест. Бюджетный эффект для Москвы составит более 2,2 млрд рублей в год. Завершить строительство планируется до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Печатниках на месте бывшей промзоны №57 «Курьяново» появится общественно-производственный кластер.

Читайте подробнее: На месте промзоны в Москве создадут производственный кластер