Кемерово, 4 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. На Кемеровской ГРЭС сегодня, 4 октября, будет проводиться плановая настройка клапанов на котлоагрегате. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

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«Шуметь будем недолго, на протяжении двух часов с перерывами. И негромко. Но избежать этой части технологического процесса, увы, невозможно. Температура за окном медленно, но верно понижается, впереди заморозки. Поэтому необходимо, чтобы все котлы и турбины работали как часы», — прокомментировали в СГК.

Отметим, что по данным синоптиков, в Кузбассе сегодня, 4 октября, температура воздуха днём составит +1…+6 °C, местами до +11 °C.