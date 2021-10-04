Пекин, 4 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Специальный сайт для жалоб в рамках кампании по предотвращению у несовершеннолетних игровой зависимости от компьютерных игр запустило государственное управление по делам прессы и печати КНР. Об этом 4 октября сообщает агентство «Синьхуа».

GBPublic_PR Компьютерные игры

Уточняется, что указанный сайт должен способствовать усилению общественного контроля предотвращения развития зависимости у несовершеннолетних к онлайн-играм.

При этом к нарушениям, о которых можно информировать на сайте, относятся сообщения о том, что провайдер разрешает несовершеннолетним пользователям входить в систему не под настоящим именем, находиться в ней дольше установленных властями временных рамок и взимает с них чрезмерную плату.

Отметим, ранее в Госсовете КНР заявили, что власти страны намерены создать общенациональную систему электронной аутентификации для несовершеннолетних в рамках кампании по предотвращению появления у них зависимости от игр.