Вильнюс, 4 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Сборная Португалии по мини-футболу стала чемпионом мира, обыграв в финальном матче команду Аргентины. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Живуспортом.рф Мини-футбол

В составе сборной Португалии дубль оформил Пани, забив на 15-й и 25-й минутах. У аргентинцев отличился Анхель Клаудиньо на 28-й минуте.

При этом у сборной Аргентины на 13-й минуте Кристиан Борруто получил красную карточку.

Чемпионат мира по мини-футболу прошёл в Литве. Сборная Португалии выиграла турнир впервые. Кроме того, португальцы являются действующими чемпионами Европы (2018).

Предыдущим чемпионом мира была сборная Аргентины, которая в 2016 году обыграла в финале сборную России.