Подгорица, 4 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Большое количество пачек сигарет в странах Западных Балкан не имеют акцизной марки, и их количество колеблется от 5,6 процента в Сербии, более 38,9 процента в Черногории и 40,5 процента в Албании.

Fonwall.ru Табак

Такие данные приводятся в исследование в рамках проекта «Борьба с незаконной торговлей посредством исследований, обучения и повышения осведомленности», сообщает агентство Beta.

Чаще всего эту продукцию потребители покупают на рынках.

Опрос, проведенный Белградской школой экономики и предпринимательства, показал, что в регионе преимущественно используются классические сигареты, в то время как резаный табак употребляют около 12 процентов курильщиков, а современные устройства для нагрева табака используют около 3,5 процентов курильщиков. Что касается потребителей резаного табака, то в двух третях случаев это небрендовый табак, который в регионе чаще всего происходит из Сербии и Боснии и Герцеговины, говорится в заявлении.