Вашингтон, 4 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Студия IllFonic разрабатывает игру на основе франшизы «Охотники за привидениями». Об этом 4 октября сообщает журнал PC Gamer.

Цитата из к/ф «Охотники за привидениями 3», реж. Джейсон Райтман. 2020. США Спецмашина

Соответствующие выводы журналисты сделали из интервью певца, продюсера и сооснователя IllFonic Рафаэля Саадика, которое он дал авторам подкаста Questlove Supreme. В какой-то момент он сказал, что его студия «прямо сейчас» работает над игрой «Охотники за привидениями».

Издание отметило, что пока IllFonic не выступила с официальным объявлением. Автор статьи предположил, что проект может быть как-то связан с предстоящим фильмом «Охотники за привидениями: Наследники».

Напомним, IllFonic ранее выпустила такие игры, как Predator: Hunting Grounds, Friday the 13th: The Game, Arcadegeddon и Dead Alliance. Премьера картины «Охотники за привидениями: Наследники» режиссёра Джейсона Райтмана состоится 18 ноября 2021 года.