Авторы Friday the 13th выпустят игру на основе «Охотников за привидениями»
Вашингтон, 4 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Студия IllFonic разрабатывает игру на основе франшизы «Охотники за привидениями». Об этом 4 октября сообщает журнал PC Gamer.
Соответствующие выводы журналисты сделали из интервью певца, продюсера и сооснователя IllFonic Рафаэля Саадика, которое он дал авторам подкаста Questlove Supreme. В какой-то момент он сказал, что его студия «прямо сейчас» работает над игрой «Охотники за привидениями».
Издание отметило, что пока IllFonic не выступила с официальным объявлением. Автор статьи предположил, что проект может быть как-то связан с предстоящим фильмом «Охотники за привидениями: Наследники».
Напомним, IllFonic ранее выпустила такие игры, как Predator: Hunting Grounds, Friday the 13th: The Game, Arcadegeddon и Dead Alliance. Премьера картины «Охотники за привидениями: Наследники» режиссёра Джейсона Райтмана состоится 18 ноября 2021 года.