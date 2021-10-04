Киев, 4 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Бывший актёр, получавший миллионы через российские фирмы, а ныне президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов. Вопросы к Зеленскому возникли по офшорной компании, связи с которой, по данным расследователей, он своевременно не раскрыл. Речь идёт о фирме Maltex Multicapital Corp. Но это далеко не единственный офшорный актив, с которым был связан Владимир Зеленский, чья семья ещё буквально пару лет назад в декларациях указывала квартиры в Италии и Великобритании, отельную недвижимость в Грузии. ИА REGNUM напоминает о других активах четы Зеленских.

Офшоры Зеленского

Президента Украины обвинили в регистрации офшорной компании

На старте избирательной кампании Владимир Зеленский был аффилирован с кипрской фирмой Green Family LTD, которая зарабатывала на «дочках» как в России, так и на Украине. Иностранное юрлицо стояло за украинским ТОО «Квартал 95». На сайте последнего основателями названы Зеленский, братья Борис и Сергей Шефиры, а также Андрей Яковлев.

Помимо этого, группу «Квартал 95» связывали с российским ООО «Квартал Синема». Вот только юридическим владельцем этого юрлица был ещё один офшор, на этот раз зарегистрированный в Белизе, — компания «Квартал Леополис Студиос Лимитед».

Перечисляя ранее аффилированные с президентом Украины иностранные компании, не стоит забывать о San Tommaso S.R.L и Aldorante Limited, через которые до начала предвыборной гонки были оформлены объекты недвижимости из декларации четы Зеленских, а также белизскую компанию Film Heritage inC. Через последнюю оформлялось имущество Владимира Зеленского в Грузии. Речь шла о десяти отельных номерах. Входила в пакет активов и доля в Vilhar Holdings Limited (директором числится Марина Разумова-Георгиу).

После избрания Зеленского, по итогам 2020 года, из деклараций всё вышеперечисленное имущество исчезло.

Подробнее об активах Владимира Зеленского в материале «Вырастут доченьки, доченьки мои…» — о бизнесе Зеленского в России».